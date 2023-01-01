دولار أمريكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل USD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
6776.20 ttd

1.00000 USD = 6.77620 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:25 UTC
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USD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 USD6.77620 TTD
5 USD33.88100 TTD
10 USD67.76200 TTD
20 USD135.52400 TTD
50 USD338.81000 TTD
100 USD677.62000 TTD
250 USD1694.05000 TTD
500 USD3388.10000 TTD
1000 USD6776.20000 TTD
2000 USD13552.40000 TTD
5000 USD33881.00000 TTD
10000 USD67762.00000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أمريكي
1 TTD0.14758 USD
5 TTD0.73788 USD
10 TTD1.47575 USD
20 TTD2.95150 USD
50 TTD7.37875 USD
100 TTD14.75750 USD
250 TTD36.89375 USD
500 TTD73.78750 USD
1000 TTD147.57500 USD
2000 TTD295.15000 USD
5000 TTD737.87500 USD
10000 TTD1475.75000 USD