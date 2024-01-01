500 دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي

تحويل TTD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

500 ttd
73.78 usd

1.000 TTD = 0.1476 USD

Mid-market exchange rate at 18:34
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٢٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٩
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٨٥١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٥٠٩
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩٤١٫٣٥١٫٥١٤٠٫٨٧٨١٦٫٨١٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ترينيداد وتوباغو

TTD إلى USD

TTD إلى CAD

TTD إلى INR

TTD إلى GBP

TTD إلى ZAR

TTD إلى AUD

TTD إلى EUR

TTD إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أمريكي
1 TTD٠٫١٤٧٥٥ USD
5 TTD٠٫٧٣٧٧٧ USD
10 TTD١٫٤٧٥٥٤ USD
20 TTD٢٫٩٥١٠٨ USD
50 TTD٧٫٣٧٧٧٠ USD
100 TTD١٤٫٧٥٥٤٠ USD
250 TTD٣٦٫٨٨٨٥٠ USD
500 TTD٧٣٫٧٧٧٠٠ USD
1000 TTD١٤٧٫٥٥٤٠٠ USD
2000 TTD٢٩٥٫١٠٨٠٠ USD
5000 TTD٧٣٧٫٧٧٠٠٠ USD
10000 TTD١٬٤٧٥٫٥٤٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 USD٦٫٧٧٧٢٠ TTD
5 USD٣٣٫٨٨٦٠٠ TTD
10 USD٦٧٫٧٧٢٠٠ TTD
20 USD١٣٥٫٥٤٤٠٠ TTD
50 USD٣٣٨٫٨٦٠٠٠ TTD
100 USD٦٧٧٫٧٢٠٠٠ TTD
250 USD١٬٦٩٤٫٣٠٠٠٠ TTD
500 USD٣٬٣٨٨٫٦٠٠٠٠ TTD
1000 USD٦٬٧٧٧٫٢٠٠٠٠ TTD
2000 USD١٣٬٥٥٤٫٤٠٠٠٠ TTD
5000 USD٣٣٬٨٨٦٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 USD٦٧٬٧٧٢٫٠٠٠٠٠ TTD