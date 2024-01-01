دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أسترالي

تحويل TTD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
217.87 aud

TT$1.000 TTD = A$0.2179 AUD

Mid-market exchange rate at 01:59
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TTD إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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AUD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.940.75517.7281.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4160.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.224123.4911.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أسترالي
1 TTD٠٫٢١٧٨٧ AUD
5 TTD١٫٠٨٩٣٧ AUD
10 TTD٢٫١٧٨٧٤ AUD
20 TTD٤٫٣٥٧٤٨ AUD
50 TTD١٠٫٨٩٣٧٠ AUD
100 TTD٢١٫٧٨٧٤٠ AUD
250 TTD٥٤٫٤٦٨٥٠ AUD
500 TTD١٠٨٫٩٣٧٠٠ AUD
1000 TTD٢١٧٫٨٧٤٠٠ AUD
2000 TTD٤٣٥٫٧٤٨٠٠ AUD
5000 TTD١٬٠٨٩٫٣٧٠٠٠ AUD
10000 TTD٢٬١٧٨٫٧٤٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AUD٤٫٥٨٩٨٠ TTD
5 AUD٢٢٫٩٤٩٠٠ TTD
10 AUD٤٥٫٨٩٨٠٠ TTD
20 AUD٩١٫٧٩٦٠٠ TTD
50 AUD٢٢٩٫٤٩٠٠٠ TTD
100 AUD٤٥٨٫٩٨٠٠٠ TTD
250 AUD١٬١٤٧٫٤٥٠٠٠ TTD
500 AUD٢٬٢٩٤٫٩٠٠٠٠ TTD
1000 AUD٤٬٥٨٩٫٨٠٠٠٠ TTD
2000 AUD٩٬١٧٩٫٦٠٠٠٠ TTD
5000 AUD٢٢٬٩٤٩٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 AUD٤٥٬٨٩٨٫٠٠٠٠٠ TTD