ألف دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أسترالي

تحويل TTD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
223.70 aud

1.000 TTD = 0.2237 AUD

Mid-market exchange rate at 15:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٤٥١٫٤٧٣١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٧
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٠٣١٫٧٢٥١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥١٤
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أسترالي
1 TTD٠٫٢٢٣٧٠ AUD
5 TTD١٫١١٨٤٨ AUD
10 TTD٢٫٢٣٦٩٦ AUD
20 TTD٤٫٤٧٣٩٢ AUD
50 TTD١١٫١٨٤٨٠ AUD
100 TTD٢٢٫٣٦٩٦٠ AUD
250 TTD٥٥٫٩٢٤٠٠ AUD
500 TTD١١١٫٨٤٨٠٠ AUD
1000 TTD٢٢٣٫٦٩٦٠٠ AUD
2000 TTD٤٤٧٫٣٩٢٠٠ AUD
5000 TTD١٬١١٨٫٤٨٠٠٠ AUD
10000 TTD٢٬٢٣٦٫٩٦٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AUD٤٫٤٧٠٣٥ TTD
5 AUD٢٢٫٣٥١٧٥ TTD
10 AUD٤٤٫٧٠٣٥٠ TTD
20 AUD٨٩٫٤٠٧٠٠ TTD
50 AUD٢٢٣٫٥١٧٥٠ TTD
100 AUD٤٤٧٫٠٣٥٠٠ TTD
250 AUD١٬١١٧٫٥٨٧٥٠ TTD
500 AUD٢٬٢٣٥٫١٧٥٠٠ TTD
1000 AUD٤٬٤٧٠٫٣٥٠٠٠ TTD
2000 AUD٨٬٩٤٠٫٧٠٠٠٠ TTD
5000 AUD٢٢٬٣٥١٫٧٥٠٠٠ TTD
10000 AUD٤٤٬٧٠٣٫٥٠٠٠٠ TTD