دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي
تحويل TTD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ترينيداد وتوباغو الدولار
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
- ين ياباني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ترينيداد وتوباغو
|1 USD
|٦٫٧٥٠٢٠ TTD
|5 USD
|٣٣٫٧٥١٠٠ TTD
|10 USD
|٦٧٫٥٠٢٠٠ TTD
|20 USD
|١٣٥٫٠٠٤٠٠ TTD
|50 USD
|٣٣٧٫٥١٠٠٠ TTD
|100 USD
|٦٧٥٫٠٢٠٠٠ TTD
|250 USD
|١٬٦٨٧٫٥٥٠٠٠ TTD
|500 USD
|٣٬٣٧٥٫١٠٠٠٠ TTD
|1000 USD
|٦٬٧٥٠٫٢٠٠٠٠ TTD
|2000 USD
|١٣٬٥٠٠٫٤٠٠٠٠ TTD
|5000 USD
|٣٣٬٧٥١٫٠٠٠٠٠ TTD
|10000 USD
|٦٧٬٥٠٢٫٠٠٠٠٠ TTD