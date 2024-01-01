دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي

تحويل TTD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
148.14 usd

TT$1.000 TTD = $0.1481 USD

Mid-market exchange rate at 01:13
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TTD إلى USD مخطط التحويل

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USD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9410.75517.7281.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4170.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.234123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أمريكي
1 TTD٠٫١٤٨١٤ USD
5 TTD٠٫٧٤٠٧٢ USD
10 TTD١٫٤٨١٤٤ USD
20 TTD٢٫٩٦٢٨٨ USD
50 TTD٧٫٤٠٧٢٠ USD
100 TTD١٤٫٨١٤٤٠ USD
250 TTD٣٧٫٠٣٦٠٠ USD
500 TTD٧٤٫٠٧٢٠٠ USD
1000 TTD١٤٨٫١٤٤٠٠ USD
2000 TTD٢٩٦٫٢٨٨٠٠ USD
5000 TTD٧٤٠٫٧٢٠٠٠ USD
10000 TTD١٬٤٨١٫٤٤٠٠٠ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 USD٦٫٧٥٠٢٠ TTD
5 USD٣٣٫٧٥١٠٠ TTD
10 USD٦٧٫٥٠٢٠٠ TTD
20 USD١٣٥٫٠٠٤٠٠ TTD
50 USD٣٣٧٫٥١٠٠٠ TTD
100 USD٦٧٥٫٠٢٠٠٠ TTD
250 USD١٬٦٨٧٫٥٥٠٠٠ TTD
500 USD٣٬٣٧٥٫١٠٠٠٠ TTD
1000 USD٦٬٧٥٠٫٢٠٠٠٠ TTD
2000 USD١٣٬٥٠٠٫٤٠٠٠٠ TTD
5000 USD٣٣٬٧٥١٫٠٠٠٠٠ TTD
10000 USD٦٧٬٥٠٢٫٠٠٠٠٠ TTD