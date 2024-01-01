دولار ترينيداد وتوباغو إلى يورو

تحويل TTD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
132.59 eur

TT$1.000 TTD = €0.1326 EUR

Mid-market exchange rate at 02:06
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TTD إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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EUR

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9420.75517.7291.4710.8951.303
1 CAD0.744162.4130.56113.1821.0940.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.228123.4921.9491.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اليورو
1 TTD٠٫١٣٢٥٩ EUR
5 TTD٠٫٦٦٢٩٣ EUR
10 TTD١٫٣٢٥٨٥ EUR
20 TTD٢٫٦٥١٧٠ EUR
50 TTD٦٫٦٢٩٢٥ EUR
100 TTD١٣٫٢٥٨٥٠ EUR
250 TTD٣٣٫١٤٦٢٥ EUR
500 TTD٦٦٫٢٩٢٥٠ EUR
1000 TTD١٣٢٫٥٨٥٠٠ EUR
2000 TTD٢٦٥٫١٧٠٠٠ EUR
5000 TTD٦٦٢٫٩٢٥٠٠ EUR
10000 TTD١٬٣٢٥٫٨٥٠٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار ترينيداد وتوباغو
1 EUR٧٫٥٤٢٣٤ TTD
5 EUR٣٧٫٧١١٧٠ TTD
10 EUR٧٥٫٤٢٣٤٠ TTD
20 EUR١٥٠٫٨٤٦٨٠ TTD
50 EUR٣٧٧٫١١٧٠٠ TTD
100 EUR٧٥٤٫٢٣٤٠٠ TTD
250 EUR١٬٨٨٥٫٥٨٥٠٠ TTD
500 EUR٣٬٧٧١٫١٧٠٠٠ TTD
1000 EUR٧٬٥٤٢٫٣٤٠٠٠ TTD
2000 EUR١٥٬٠٨٤٫٦٨٠٠٠ TTD
5000 EUR٣٧٬٧١١٫٧٠٠٠٠ TTD
10000 EUR٧٥٬٤٢٣٫٤٠٠٠٠ TTD