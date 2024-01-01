دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار كندي

تحويل TTD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ttd
199.25 cad

TT$1.000 TTD = C$0.1992 CAD

Mid-market exchange rate at 02:03
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TTD إلى CAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CAD

أعلى العملات

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.34583.9380.75517.7281.470.8951.303
1 CAD0.744162.410.56113.1811.0930.6650.969
1 INR0.0120.01610.0090.2110.0180.0110.016
1 GBP1.3251.782111.223123.4911.9481.1861.726

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار كندي
1 TTD٠٫١٩٩٢٥ CAD
5 TTD٠٫٩٩٦٢٣ CAD
10 TTD١٫٩٩٢٤٦ CAD
20 TTD٣٫٩٨٤٩٢ CAD
50 TTD٩٫٩٦٢٣٠ CAD
100 TTD١٩٫٩٢٤٦٠ CAD
250 TTD٤٩٫٨١١٥٠ CAD
500 TTD٩٩٫٦٢٣٠٠ CAD
1000 TTD١٩٩٫٢٤٦٠٠ CAD
2000 TTD٣٩٨٫٤٩٢٠٠ CAD
5000 TTD٩٩٦٫٢٣٠٠٠ CAD
10000 TTD١٬٩٩٢٫٤٦٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CAD٥٫٠١٨٩٢ TTD
5 CAD٢٥٫٠٩٤٦٠ TTD
10 CAD٥٠٫١٨٩٢٠ TTD
20 CAD١٠٠٫٣٧٨٤٠ TTD
50 CAD٢٥٠٫٩٤٦٠٠ TTD
100 CAD٥٠١٫٨٩٢٠٠ TTD
250 CAD١٬٢٥٤٫٧٣٠٠٠ TTD
500 CAD٢٬٥٠٩٫٤٦٠٠٠ TTD
1000 CAD٥٬٠١٨٫٩٢٠٠٠ TTD
2000 CAD١٠٬٠٣٧٫٨٤٠٠٠ TTD
5000 CAD٢٥٬٠٩٤٫٦٠٠٠٠ TTD
10000 CAD٥٠٬١٨٩٫٢٠٠٠٠ TTD