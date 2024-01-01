Trinidad ve Tobago dolarından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile TTD → AUD çevirin

1.000 ttd
226,34 aud

1.00000 TTD = 0.22634 AUD

23:33 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADINRGBPZARAUDEURSGD
1 USD11.3461583.00770.79339918.9451.531980.9281.34545
1 CAD0.742859161.6630.58938414.07351.138050.6893970.99948
1 INR0.01204710.016217210.009558140.2282320.01845590.01118010.0162087
1 GBP1.26041.69669104.623123.87831.930911.169651.69581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Trinidad ve Tobago dolarından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TTD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TTD → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Trinidad ve Tobago doları için en iyi döviz çiftleri

TTD → USD

TTD → CAD

TTD → INR

TTD → GBP

TTD → ZAR

TTD → AUD

TTD → EUR

TTD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Avustralya Doları
1 TTD0.22634 AUD
5 TTD1.13170 AUD
10 TTD2.26340 AUD
20 TTD4.52680 AUD
50 TTD11.31700 AUD
100 TTD22.63400 AUD
250 TTD56.58500 AUD
500 TTD113.17000 AUD
1000 TTD226.34000 AUD
2000 TTD452.68000 AUD
5000 TTD1131.70000 AUD
10000 TTD2263.40000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 AUD4.41814 TTD
5 AUD22.09070 TTD
10 AUD44.18140 TTD
20 AUD88.36280 TTD
50 AUD220.90700 TTD
100 AUD441.81400 TTD
250 AUD1104.53500 TTD
500 AUD2209.07000 TTD
1000 AUD4418.14000 TTD
2000 AUD8836.28000 TTD
5000 AUD22090.70000 TTD
10000 AUD44181.40000 TTD