فرنك سويسري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CHF إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٧٬٥٢٩٫٩٥ ttd

1.00000 CHF = 7.52995 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CHF7.52995 TTD
5 CHF37.64975 TTD
10 CHF75.29950 TTD
20 CHF150.59900 TTD
50 CHF376.49750 TTD
100 CHF752.99500 TTD
250 CHF1882.48750 TTD
500 CHF3764.97500 TTD
1000 CHF7529.95000 TTD
2000 CHF15059.90000 TTD
5000 CHF37649.75000 TTD
10000 CHF75299.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الفرنك السويسري
1 TTD0.13280 CHF
5 TTD0.66402 CHF
10 TTD1.32803 CHF
20 TTD2.65606 CHF
50 TTD6.64015 CHF
100 TTD13.28030 CHF
250 TTD33.20075 CHF
500 TTD66.40150 CHF
1000 TTD132.80300 CHF
2000 TTD265.60600 CHF
5000 TTD664.01500 CHF
10000 TTD1328.03000 CHF