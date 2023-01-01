روبية هندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل INR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٨١٧٫١٥ ttd

1.00000 INR = 0.08171 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:10 UTC
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INR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433781.655690.957318.2095
1GBP1.1578111.231102.0811.660071.9171.1083721.0835
1USD0.940550.812348182.9251.348551.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009796170.012059110.01626230.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 INR0.08171 TTD
5 INR0.40857 TTD
10 INR0.81715 TTD
20 INR1.63430 TTD
50 INR4.08574 TTD
100 INR8.17148 TTD
250 INR20.42870 TTD
500 INR40.85740 TTD
1000 INR81.71480 TTD
2000 INR163.42960 TTD
5000 INR408.57400 TTD
10000 INR817.14800 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الروبية الهندية
1 TTD12.23770 INR
5 TTD61.18850 INR
10 TTD122.37700 INR
20 TTD244.75400 INR
50 TTD611.88500 INR
100 TTD1223.77000 INR
250 TTD3059.42500 INR
500 TTD6118.85000 INR
1000 TTD12237.70000 INR
2000 TTD24475.40000 INR
5000 TTD61188.50000 INR
10000 TTD122377.00000 INR