تحويل INR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

ألف روبية هندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

1,000 inr
81.18 ttd

₹1.000 INR = TT$0.08118 TTD

Mid-market exchange rate at 07:58
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9333.6730.791.503279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.1440.989
1 EUR1.0711.46613.9350.8471.61299.2491.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / دولار ترينيداد وتوباغو
1 INR٠٫٠٨١١٨ TTD
5 INR٠٫٤٠٥٩٢ TTD
10 INR٠٫٨١١٨٥ TTD
20 INR١٫٦٢٣٧٠ TTD
50 INR٤٫٠٥٩٢٤ TTD
100 INR٨٫١١٨٤٨ TTD
250 INR٢٠٫٢٩٦٢٠ TTD
300 INR٢٤٫٣٥٥٤٤ TTD
500 INR٤٠٫٥٩٢٤٠ TTD
600 INR٤٨٫٧١٠٨٨ TTD
1000 INR٨١٫١٨٤٨٠ TTD
2000 INR١٦٢٫٣٦٩٦٠ TTD
5000 INR٤٠٥٫٩٢٤٠٠ TTD
10000 INR٨١١٫٨٤٨٠٠ TTD
25000 INR٢٬٠٢٩٫٦٢٠٠٠ TTD
50000 INR٤٬٠٥٩٫٢٤٠٠٠ TTD
100000 INR٨٬١١٨٫٤٨٠٠٠ TTD
1000000 INR٨١٬١٨٤٫٨٠٠٠٠ TTD
1000000000 INR٨١٬١٨٤٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / الروبية الهندية
1 TTD١٢٫٣١٧٦٠ INR
5 TTD٦١٫٥٨٨٠٠ INR
10 TTD١٢٣٫١٧٦٠٠ INR
20 TTD٢٤٦٫٣٥٢٠٠ INR
50 TTD٦١٥٫٨٨٠٠٠ INR
100 TTD١٬٢٣١٫٧٦٠٠٠ INR
250 TTD٣٬٠٧٩٫٤٠٠٠٠ INR
500 TTD٦٬١٥٨٫٨٠٠٠٠ INR
1000 TTD١٢٬٣١٧٫٦٠٠٠٠ INR
2000 TTD٢٤٬٦٣٥٫٢٠٠٠٠ INR
5000 TTD٦١٬٥٨٨٫٠٠٠٠٠ INR
10000 TTD١٢٣٬١٧٦٫٠٠٠٠٠ INR