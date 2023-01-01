دولار أسترالي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل AUD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٤٬٣٥٢٫٣٥ ttd

1.00000 AUD = 4.35235 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

AUD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TTD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 AUD4.35235 TTD
5 AUD21.76175 TTD
10 AUD43.52350 TTD
20 AUD87.04700 TTD
50 AUD217.61750 TTD
100 AUD435.23500 TTD
250 AUD1088.08750 TTD
500 AUD2176.17500 TTD
1000 AUD4352.35000 TTD
2000 AUD8704.70000 TTD
5000 AUD21761.75000 TTD
10000 AUD43523.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار أسترالي
1 TTD0.22976 AUD
5 TTD1.14880 AUD
10 TTD2.29761 AUD
20 TTD4.59522 AUD
50 TTD11.48805 AUD
100 TTD22.97610 AUD
250 TTD57.44025 AUD
500 TTD114.88050 AUD
1000 TTD229.76100 AUD
2000 TTD459.52200 AUD
5000 TTD1148.80500 AUD
10000 TTD2297.61000 AUD