دولار كندي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CAD إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٬٠٢٩٫٦٥ ttd

1.00000 CAD = 5.02965 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:13 UTC
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CAD إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.30681.434691.653570.957818.1994
1GBP1.1576811.23275102.2261.660821.914211.1088221.0679
1USD0.939050.811194182.9251.347251.55280.899417.0902
1INR0.01132420.009782270.012059110.01624660.01872530.01084590.206092

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CAD5.02965 TTD
5 CAD25.14825 TTD
10 CAD50.29650 TTD
20 CAD100.59300 TTD
50 CAD251.48250 TTD
100 CAD502.96500 TTD
250 CAD1257.41250 TTD
500 CAD2514.82500 TTD
1000 CAD5029.65000 TTD
2000 CAD10059.30000 TTD
5000 CAD25148.25000 TTD
10000 CAD50296.50000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / دولار كندي
1 TTD0.19882 CAD
5 TTD0.99411 CAD
10 TTD1.98821 CAD
20 TTD3.97642 CAD
50 TTD9.94105 CAD
100 TTD19.88210 CAD
250 TTD49.70525 CAD
500 TTD99.41050 CAD
1000 TTD198.82100 CAD
2000 TTD397.64200 CAD
5000 TTD994.10500 CAD
10000 TTD1988.21000 CAD