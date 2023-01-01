يوان صيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CNY إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٩٢٧٫٨٤ ttd

1.00000 CNY = 0.92784 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CNY0.92784 TTD
5 CNY4.63920 TTD
10 CNY9.27840 TTD
20 CNY18.55680 TTD
50 CNY46.39200 TTD
100 CNY92.78400 TTD
250 CNY231.96000 TTD
500 CNY463.92000 TTD
1000 CNY927.84000 TTD
2000 CNY1855.68000 TTD
5000 CNY4639.20000 TTD
10000 CNY9278.40000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Chinese Yuan RMB
1 TTD1.07777 CNY
5 TTD5.38885 CNY
10 TTD10.77770 CNY
20 TTD21.55540 CNY
50 TTD53.88850 CNY
100 TTD107.77700 CNY
250 TTD269.44250 CNY
500 TTD538.88500 CNY
1000 TTD1077.77000 CNY
2000 TTD2155.54000 CNY
5000 TTD5388.85000 CNY
10000 TTD10777.70000 CNY