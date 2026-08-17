الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ترينيداد وتوباغو

حوّل CZK إلى TTD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.3212 TTD
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى TTD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى TTD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى TTD اليوم

CZKTTD
1 CZK0.32 TTD
5 CZK1.61 TTD
10 CZK3.21 TTD
20 CZK6.42 TTD
50 CZK16.06 TTD
100 CZK32.12 TTD
250 CZK80.30 TTD
500 CZK160.60 TTD
1000 CZK321.20 TTD
2000 CZK642.41 TTD
5000 CZK1,606.02 TTD
10000 CZK3,212.04 TTD
TTDCZK
1 TTD3.11 CZK
5 TTD15.57 CZK
10 TTD31.13 CZK
20 TTD62.27 CZK
50 TTD155.66 CZK
100 TTD311.33 CZK
250 TTD778.32 CZK
500 TTD1,556.64 CZK
1000 TTD3,113.28 CZK
2000 TTD6,226.56 CZK
5000 TTD15,566.40 CZK
10000 TTD31,132.80 CZK

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