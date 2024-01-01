Çek Cumhuriyeti korunasından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile CZK → TTD çevirin

10.000 czk
2.847,96 ttd

1,000 CZK = 0,2848 TTD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çek Cumhuriyeti korunasından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CZK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CZK → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çek Cumhuriyeti korunası için en iyi döviz çiftleri

CZK → EUR

CZK → USD

CZK → GBP

CZK → KRW

CZK → PLN

CZK → INR

CZK → TRY

CZK → CHF

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Trinidad ve Tobago Doları
1 CZK0,28480 TTD
5 CZK1,42398 TTD
10 CZK2,84796 TTD
20 CZK5,69592 TTD
50 CZK14,23980 TTD
100 CZK28,47960 TTD
250 CZK71,19900 TTD
500 CZK142,39800 TTD
1000 CZK284,79600 TTD
2000 CZK569,59200 TTD
5000 CZK1.423,98000 TTD
10000 CZK2.847,96000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 TTD3,51129 CZK
5 TTD17,55645 CZK
10 TTD35,11290 CZK
20 TTD70,22580 CZK
50 TTD175,56450 CZK
100 TTD351,12900 CZK
250 TTD877,82250 CZK
500 TTD1.755,64500 CZK
1000 TTD3.511,29000 CZK
2000 TTD7.022,58000 CZK
5000 TTD17.556,45000 CZK
10000 TTD35.112,90000 CZK