رينغيت ماليزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل MYR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 myr
1445.92 ttd

1.00000 MYR = 1.44592 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:1 UTC
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MYR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436861.662040.964718.364
1GBP1.1527411.22905102.1671.656331.91591.1120521.1689
1USD0.93790.813637183.1271.347651.558850.904817.2238
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621190.01875260.01088460.207199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / دولار ترينيداد وتوباغو
1 MYR1.44592 TTD
5 MYR7.22960 TTD
10 MYR14.45920 TTD
20 MYR28.91840 TTD
50 MYR72.29600 TTD
100 MYR144.59200 TTD
250 MYR361.48000 TTD
500 MYR722.96000 TTD
1000 MYR1445.92000 TTD
2000 MYR2891.84000 TTD
5000 MYR7229.60000 TTD
10000 MYR14459.20000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / رينغيت ماليزي
1 TTD0.69160 MYR
5 TTD3.45800 MYR
10 TTD6.91600 MYR
20 TTD13.83200 MYR
50 TTD34.58000 MYR
100 TTD69.16000 MYR
250 TTD172.90000 MYR
500 TTD345.80000 MYR
1000 TTD691.60000 MYR
2000 TTD1383.20000 MYR
5000 TTD3458.00000 MYR
10000 TTD6916.00000 MYR