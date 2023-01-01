يورو إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل EUR إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٧٬٢٠٦٫٨٣ ttd

1.00000 EUR = 7.20683 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار ترينيداد وتوباغو
1 EUR7.20683 TTD
5 EUR36.03415 TTD
10 EUR72.06830 TTD
20 EUR144.13660 TTD
50 EUR360.34150 TTD
100 EUR720.68300 TTD
250 EUR1801.70750 TTD
500 EUR3603.41500 TTD
1000 EUR7206.83000 TTD
2000 EUR14413.66000 TTD
5000 EUR36034.15000 TTD
10000 EUR72068.30000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / اليورو
1 TTD0.13876 EUR
5 TTD0.69378 EUR
10 TTD1.38757 EUR
20 TTD2.77514 EUR
50 TTD6.93785 EUR
100 TTD13.87570 EUR
250 TTD34.68925 EUR
500 TTD69.37850 EUR
1000 TTD138.75700 EUR
2000 TTD277.51400 EUR
5000 TTD693.78500 EUR
10000 TTD1387.57000 EUR