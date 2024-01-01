1 يوان صيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل CNY إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1 cny
0.94 ttd

¥1.000 CNY = TT$0.9449 TTD

Mid-market exchange rate at 10:37
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CNY إلى TTD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7951.3720.9160.7841.51683.9591.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7710.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1840.965
1 EUR1.0928.5131.49910.8561.65591.71.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار ترينيداد وتوباغو
1 CNY٠٫٩٤٤٨٩ TTD
5 CNY٤٫٧٢٤٤٣ TTD
10 CNY٩٫٤٤٨٨٦ TTD
20 CNY١٨٫٨٩٧٧٢ TTD
50 CNY٤٧٫٢٤٤٣٠ TTD
100 CNY٩٤٫٤٨٨٦٠ TTD
250 CNY٢٣٦٫٢٢١٥٠ TTD
500 CNY٤٧٢٫٤٤٣٠٠ TTD
1000 CNY٩٤٤٫٨٨٦٠٠ TTD
2000 CNY١٬٨٨٩٫٧٧٢٠٠ TTD
5000 CNY٤٬٧٢٤٫٤٣٠٠٠ TTD
10000 CNY٩٬٤٤٨٫٨٦٠٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Chinese Yuan RMB
1 TTD١٫٠٥٨٣٣ CNY
5 TTD٥٫٢٩١٦٥ CNY
10 TTD١٠٫٥٨٣٣٠ CNY
20 TTD٢١٫١٦٦٦٠ CNY
50 TTD٥٢٫٩١٦٥٠ CNY
100 TTD١٠٥٫٨٣٣٠٠ CNY
250 TTD٢٦٤٫٥٨٢٥٠ CNY
500 TTD٥٢٩٫١٦٥٠٠ CNY
1000 TTD١٬٠٥٨٫٣٣٠٠٠ CNY
2000 TTD٢٬١١٦٫٦٦٠٠٠ CNY
5000 TTD٥٬٢٩١٫٦٥٠٠٠ CNY
10000 TTD١٠٬٥٨٣٫٣٠٠٠٠ CNY