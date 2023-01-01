بيزو تشيلي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CLP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
41.40 uah

1.00000 CLP = 0.04140 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065288.54561.436951.661260.964118.1998
1GBP1.1554711.23085102.3151.660421.91961.1139921.0301
1USD0.93880.812447183.12581.3491.559580.905117.0858
1INR0.01129360.00977370.0120310.01622840.01876160.01088830.205541

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 CLP0.04140 UAH
5 CLP0.20699 UAH
10 CLP0.41398 UAH
20 CLP0.82795 UAH
50 CLP2.06988 UAH
100 CLP4.13976 UAH
250 CLP10.34940 UAH
500 CLP20.69880 UAH
1000 CLP41.39760 UAH
2000 CLP82.79520 UAH
5000 CLP206.98800 UAH
10000 CLP413.97600 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Chilean Peso
1 UAH24.15600 CLP
5 UAH120.78000 CLP
10 UAH241.56000 CLP
20 UAH483.12000 CLP
50 UAH1207.80000 CLP
100 UAH2415.60000 CLP
250 UAH6039.00000 CLP
500 UAH12078.00000 CLP
1000 UAH24156.00000 CLP
2000 UAH48312.00000 CLP
5000 UAH120780.00000 CLP
10000 UAH241560.00000 CLP