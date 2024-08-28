ليرة تركية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل TRY إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,192.46 uah

TL1.000 TRY = ₴1.192 UAH

Mid-market exchange rate at 01:55
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TRY إلى UAH مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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UAH

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9461.3453.67348.699
1 EUR1.11710.843311.82493.7881.5034.10354.409
1 GBP1.3251.1861369.794111.2241.7824.86664.524
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / هريفنيا الأوكرانية
1 TRY١٫١٩٢٤٦ UAH
5 TRY٥٫٩٦٢٣٠ UAH
10 TRY١١٫٩٢٤٦٠ UAH
20 TRY٢٣٫٨٤٩٢٠ UAH
50 TRY٥٩٫٦٢٣٠٠ UAH
100 TRY١١٩٫٢٤٦٠٠ UAH
250 TRY٢٩٨٫١١٥٠٠ UAH
500 TRY٥٩٦٫٢٣٠٠٠ UAH
1000 TRY١٬١٩٢٫٤٦٠٠٠ UAH
2000 TRY٢٬٣٨٤٫٩٢٠٠٠ UAH
5000 TRY٥٬٩٦٢٫٣٠٠٠٠ UAH
10000 TRY١١٬٩٢٤٫٦٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ليرة تركية
1 UAH٠٫٨٣٨٦٠ TRY
5 UAH٤٫١٩٣٠١ TRY
10 UAH٨٫٣٨٦٠٢ TRY
20 UAH١٦٫٧٧٢٠٤ TRY
50 UAH٤١٫٩٣٠١٠ TRY
100 UAH٨٣٫٨٦٠٢٠ TRY
250 UAH٢٠٩٫٦٥٠٥٠ TRY
500 UAH٤١٩٫٣٠١٠٠ TRY
1000 UAH٨٣٨٫٦٠٢٠٠ TRY
2000 UAH١٬٦٧٧٫٢٠٤٠٠ TRY
5000 UAH٤٬١٩٣٫٠١٠٠٠ TRY
10000 UAH٨٬٣٨٦٫٠٢٠٠٠ TRY