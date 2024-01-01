1 هريفنا أوكرانية إلى ليرة تركية

تحويل UAH إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.83 try

1.000 UAH = 0.8347 TRY

Mid-market exchange rate at 08:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٨٥١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٣٨
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٤٤١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٦٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨٩١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٢

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ليرة تركية
1 UAH٠٫٨٣٤٧٠ TRY
5 UAH٤٫١٧٣٥١ TRY
10 UAH٨٫٣٤٧٠٢ TRY
20 UAH١٦٫٦٩٤٠٤ TRY
50 UAH٤١٫٧٣٥١٠ TRY
100 UAH٨٣٫٤٧٠٢٠ TRY
250 UAH٢٠٨٫٦٧٥٥٠ TRY
500 UAH٤١٧٫٣٥١٠٠ TRY
1000 UAH٨٣٤٫٧٠٢٠٠ TRY
2000 UAH١٬٦٦٩٫٤٠٤٠٠ TRY
5000 UAH٤٬١٧٣٫٥١٠٠٠ TRY
10000 UAH٨٬٣٤٧٫٠٢٠٠٠ TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / هريفنيا الأوكرانية
1 TRY١٫١٩٨٠٣ UAH
5 TRY٥٫٩٩٠١٥ UAH
10 TRY١١٫٩٨٠٣٠ UAH
20 TRY٢٣٫٩٦٠٦٠ UAH
50 TRY٥٩٫٩٠١٥٠ UAH
100 TRY١١٩٫٨٠٣٠٠ UAH
250 TRY٢٩٩٫٥٠٧٥٠ UAH
500 TRY٥٩٩٫٠١٥٠٠ UAH
1000 TRY١٬١٩٨٫٠٣٠٠٠ UAH
2000 TRY٢٬٣٩٦٫٠٦٠٠٠ UAH
5000 TRY٥٬٩٩٠٫١٥٠٠٠ UAH
10000 TRY١١٬٩٨٠٫٣٠٠٠٠ UAH