1 ليرة تركية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل TRY إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1 try
1.20 uah

1.000 TRY = 1.197 UAH

Mid-market exchange rate at 15:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩١٩٠٫٣٥٩١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٥١١٫٧٢٤١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٦١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / هريفنيا الأوكرانية
1 TRY١٫١٩٧١٩ UAH
5 TRY٥٫٩٨٥٩٥ UAH
10 TRY١١٫٩٧١٩٠ UAH
20 TRY٢٣٫٩٤٣٨٠ UAH
50 TRY٥٩٫٨٥٩٥٠ UAH
100 TRY١١٩٫٧١٩٠٠ UAH
250 TRY٢٩٩٫٢٩٧٥٠ UAH
500 TRY٥٩٨٫٥٩٥٠٠ UAH
1000 TRY١٬١٩٧٫١٩٠٠٠ UAH
2000 TRY٢٬٣٩٤٫٣٨٠٠٠ UAH
5000 TRY٥٬٩٨٥٫٩٥٠٠٠ UAH
10000 TRY١١٬٩٧١٫٩٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ليرة تركية
1 UAH٠٫٨٣٥٢٩ TRY
5 UAH٤٫١٧٦٤٤ TRY
10 UAH٨٫٣٥٢٨٧ TRY
20 UAH١٦٫٧٠٥٧٤ TRY
50 UAH٤١٫٧٦٤٣٥ TRY
100 UAH٨٣٫٥٢٨٧٠ TRY
250 UAH٢٠٨٫٨٢١٧٥ TRY
500 UAH٤١٧٫٦٤٣٥٠ TRY
1000 UAH٨٣٥٫٢٨٧٠٠ TRY
2000 UAH١٬٦٧٠٫٥٧٤٠٠ TRY
5000 UAH٤٬١٧٦٫٤٣٥٠٠ TRY
10000 UAH٨٬٣٥٢٫٨٧٠٠٠ TRY