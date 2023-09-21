جنيه إسترليني إلى هريفنا أوكرانية
تحويل GBP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى هريفنا أوكرانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for الجنيه الإسترليني
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل جنيه استرليني / هريفنيا الأوكرانية
|1 GBP
|45.03420 UAH
|5 GBP
|225.17100 UAH
|10 GBP
|450.34200 UAH
|20 GBP
|900.68400 UAH
|50 GBP
|2251.71000 UAH
|100 GBP
|4503.42000 UAH
|250 GBP
|11258.55000 UAH
|500 GBP
|22517.10000 UAH
|1000 GBP
|45034.20000 UAH
|2000 GBP
|90068.40000 UAH
|5000 GBP
|225171.00000 UAH
|10000 GBP
|450342.00000 UAH