جنيه إسترليني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GBP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 gbp
45034.20 uah

1.00000 GBP = 45.03420 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 0:57 UTC
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GBP إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063188.15761.433481.654760.957218.2086
1GBP1.1583511.2315102.1221.660551.916881.1087721.0929
1USD0.940650.812018182.9251.34841.556540.900417.1278
1INR0.01134330.00979220.012059110.01626050.01877050.0108580.206546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / هريفنيا الأوكرانية
1 GBP45.03420 UAH
5 GBP225.17100 UAH
10 GBP450.34200 UAH
20 GBP900.68400 UAH
50 GBP2251.71000 UAH
100 GBP4503.42000 UAH
250 GBP11258.55000 UAH
500 GBP22517.10000 UAH
1000 GBP45034.20000 UAH
2000 GBP90068.40000 UAH
5000 GBP225171.00000 UAH
10000 GBP450342.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه استرليني
1 UAH0.02221 GBP
5 UAH0.11103 GBP
10 UAH0.22205 GBP
20 UAH0.44411 GBP
50 UAH1.11027 GBP
100 UAH2.22053 GBP
250 UAH5.55133 GBP
500 UAH11.10265 GBP
1000 UAH22.20530 GBP
2000 UAH44.41060 GBP
5000 UAH111.02650 GBP
10000 UAH222.05300 GBP