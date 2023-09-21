يورو إلى هريفنا أوكرانية

تحويل EUR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٣٨٬٨٩٢٫٥٠ uah

1.00000 EUR = 38.89250 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 0:43 UTC
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EUR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.434091.655720.9574518.2128
1GBP1.1578811.2314102.1141.660421.917021.1086121.0871
1USD0.940250.812084182.9251.34841.556780.900217.1245
1INR0.01133850.009792990.012059110.01626050.01877340.01085560.206506

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / هريفنيا الأوكرانية
1 EUR38.89250 UAH
5 EUR194.46250 UAH
10 EUR388.92500 UAH
20 EUR777.85000 UAH
50 EUR1944.62500 UAH
100 EUR3889.25000 UAH
250 EUR9723.12500 UAH
500 EUR19446.25000 UAH
1000 EUR38892.50000 UAH
2000 EUR77785.00000 UAH
5000 EUR194462.50000 UAH
10000 EUR388925.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اليورو
1 UAH0.02571 EUR
5 UAH0.12856 EUR
10 UAH0.25712 EUR
20 UAH0.51424 EUR
50 UAH1.28560 EUR
100 UAH2.57119 EUR
250 UAH6.42797 EUR
500 UAH12.85595 EUR
1000 UAH25.71190 EUR
2000 UAH51.42380 EUR
5000 UAH128.55950 EUR
10000 UAH257.11900 EUR