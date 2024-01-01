1 هريفنا أوكرانية إلى يورو

تحويل UAH إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.02 eur

1.000 UAH = 0.02381 EUR

Mid-market exchange rate at 05:40
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٧٩٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٦٤١٫٥١١
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٦٢٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٣٩٤١٫٦٥١
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠١٥1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٤١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اليورو
1 UAH٠٫٠٢٣٨١ EUR
5 UAH٠٫١١٩٠٧ EUR
10 UAH٠٫٢٣٨١٤ EUR
20 UAH٠٫٤٧٦٢٨ EUR
50 UAH١٫١٩٠٦٩ EUR
100 UAH٢٫٣٨١٣٨ EUR
250 UAH٥٫٩٥٣٤٥ EUR
500 UAH١١٫٩٠٦٩٠ EUR
1000 UAH٢٣٫٨١٣٨٠ EUR
2000 UAH٤٧٫٦٢٧٦٠ EUR
5000 UAH١١٩٫٠٦٩٠٠ EUR
10000 UAH٢٣٨٫١٣٨٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / هريفنيا الأوكرانية
1 EUR٤١٫٩٩٢٥٠ UAH
5 EUR٢٠٩٫٩٦٢٥٠ UAH
10 EUR٤١٩٫٩٢٥٠٠ UAH
20 EUR٨٣٩٫٨٥٠٠٠ UAH
50 EUR٢٬٠٩٩٫٦٢٥٠٠ UAH
100 EUR٤٬١٩٩٫٢٥٠٠٠ UAH
250 EUR١٠٬٤٩٨٫١٢٥٠٠ UAH
500 EUR٢٠٬٩٩٦٫٢٥٠٠٠ UAH
1000 EUR٤١٬٩٩٢٫٥٠٠٠٠ UAH
2000 EUR٨٣٬٩٨٥٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 EUR٢٠٩٬٩٦٢٫٥٠٠٠٠ UAH
10000 EUR٤١٩٬٩٢٥٫٠٠٠٠٠ UAH