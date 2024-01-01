500 هريفنا أوكرانية إلى يورو

تحويل UAH إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

500 uah
11.91 eur

1.000 UAH = 0.02381 EUR

Mid-market exchange rate at 05:42
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٧٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٦١١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٧٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٥٢٠٫٣٩٤١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠١٤1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٢١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / اليورو
1 UAH٠٫٠٢٣٨١ EUR
5 UAH٠٫١١٩٠٥ EUR
10 UAH٠٫٢٣٨١٠ EUR
20 UAH٠٫٤٧٦٢١ EUR
50 UAH١٫١٩٠٥٢ EUR
100 UAH٢٫٣٨١٠٥ EUR
250 UAH٥٫٩٥٢٦٢ EUR
500 UAH١١٫٩٠٥٢٥ EUR
1000 UAH٢٣٫٨١٠٥٠ EUR
2000 UAH٤٧٫٦٢١٠٠ EUR
5000 UAH١١٩٫٠٥٢٥٠ EUR
10000 UAH٢٣٨٫١٠٥٠٠ EUR
معدلات التحويل اليورو / هريفنيا الأوكرانية
1 EUR٤١٫٩٩٨٢٠ UAH
5 EUR٢٠٩٫٩٩١٠٠ UAH
10 EUR٤١٩٫٩٨٢٠٠ UAH
20 EUR٨٣٩٫٩٦٤٠٠ UAH
50 EUR٢٬٠٩٩٫٩١٠٠٠ UAH
100 EUR٤٬١٩٩٫٨٢٠٠٠ UAH
250 EUR١٠٬٤٩٩٫٥٥٠٠٠ UAH
500 EUR٢٠٬٩٩٩٫١٠٠٠٠ UAH
1000 EUR٤١٬٩٩٨٫٢٠٠٠٠ UAH
2000 EUR٨٣٬٩٩٦٫٤٠٠٠٠ UAH
5000 EUR٢٠٩٬٩٩١٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 EUR٤١٩٬٩٨٢٫٠٠٠٠٠ UAH