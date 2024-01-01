هريفنا أوكرانية إلى روبية هندية

تحويل UAH إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,047.54 inr

₴1.000 UAH = ₹2.048 INR

Mid-market exchange rate at 03:41
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

UAH إلى INR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

INR

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9490.7551.3031.34517.7531.471
1 EUR1.117193.7290.8431.4551.50219.8211.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5161.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبية الهندية
1 UAH٢٫٠٤٧٥٤ INR
5 UAH١٠٫٢٣٧٧٠ INR
10 UAH٢٠٫٤٧٥٤٠ INR
20 UAH٤٠٫٩٥٠٨٠ INR
50 UAH١٠٢٫٣٧٧٠٠ INR
100 UAH٢٠٤٫٧٥٤٠٠ INR
250 UAH٥١١٫٨٨٥٠٠ INR
500 UAH١٬٠٢٣٫٧٧٠٠٠ INR
1000 UAH٢٬٠٤٧٫٥٤٠٠٠ INR
2000 UAH٤٬٠٩٥٫٠٨٠٠٠ INR
5000 UAH١٠٬٢٣٧٫٧٠٠٠٠ INR
10000 UAH٢٠٬٤٧٥٫٤٠٠٠٠ INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / هريفنيا الأوكرانية
1 INR٠٫٤٨٨٣٩ UAH
5 INR٢٫٤٤١٩٥ UAH
10 INR٤٫٨٨٣٩٠ UAH
20 INR٩٫٧٦٧٨٠ UAH
50 INR٢٤٫٤١٩٥٠ UAH
100 INR٤٨٫٨٣٩٠٠ UAH
250 INR١٢٢٫٠٩٧٥٠ UAH
300 INR١٤٦٫٥١٧٠٠ UAH
500 INR٢٤٤٫١٩٥٠٠ UAH
600 INR٢٩٣٫٠٣٤٠٠ UAH
1000 INR٤٨٨٫٣٩٠٠٠ UAH
2000 INR٩٧٦٫٧٨٠٠٠ UAH
5000 INR٢٬٤٤١٫٩٥٠٠٠ UAH
10000 INR٤٬٨٨٣٫٩٠٠٠٠ UAH
25000 INR١٢٬٢٠٩٫٧٥٠٠٠ UAH
50000 INR٢٤٬٤١٩٫٥٠٠٠٠ UAH
100000 INR٤٨٬٨٣٩٫٠٠٠٠٠ UAH
1000000 INR٤٨٨٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ UAH
1000000000 INR٤٨٨٬٣٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH