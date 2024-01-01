Ukrayna grivnasından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile UAH → INR çevirin

1.000 uah
2.202,03 inr

1.00000 UAH = 2.20203 INR

00:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.076789.38391.450581.651510.9478818.36
1 GBP1.169411.25915104.531.696391.931361.1084521.4712
1 USD0.928750.794187183.01651.347251.533860.8803517.0521
1 INR0.01118770.009566610.012045810.01622870.01847660.01060450.205406

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ukrayna grivnasından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ukrayna grivnası için en iyi döviz çiftleri

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Hindistan Rupisi
1 UAH2.20203 INR
5 UAH11.01015 INR
10 UAH22.02030 INR
20 UAH44.04060 INR
50 UAH110.10150 INR
100 UAH220.20300 INR
250 UAH550.50750 INR
500 UAH1101.01500 INR
1000 UAH2202.03000 INR
2000 UAH4404.06000 INR
5000 UAH11010.15000 INR
10000 UAH22020.30000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 INR0.45413 UAH
5 INR2.27063 UAH
10 INR4.54127 UAH
20 INR9.08254 UAH
50 INR22.70635 UAH
100 INR45.41270 UAH
250 INR113.53175 UAH
500 INR227.06350 UAH
1000 INR454.12700 UAH
2000 INR908.25400 UAH
5000 INR2270.63500 UAH
10000 INR4541.27000 UAH