تحويل INR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

20 روبية هندية إلى هريفنا أوكرانية

20 inr
9.64 uah

₹1.000 INR = ₴0.4820 UAH

Mid-market exchange rate at 08:06
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3680.9343.6730.791.503279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6850.5781.099204.1590.989
1 EUR1.0711.46513.9340.8461.61299.1381.45
1 AED0.2720.3720.25410.2150.40976.0470.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / هريفنيا الأوكرانية
1 INR٠٫٤٨٢٠٤ UAH
5 INR٢٫٤١٠١٩ UAH
10 INR٤٫٨٢٠٣٨ UAH
20 INR٩٫٦٤٠٧٦ UAH
50 INR٢٤٫١٠١٩٠ UAH
100 INR٤٨٫٢٠٣٨٠ UAH
250 INR١٢٠٫٥٠٩٥٠ UAH
300 INR١٤٤٫٦١١٤٠ UAH
500 INR٢٤١٫٠١٩٠٠ UAH
600 INR٢٨٩٫٢٢٢٨٠ UAH
1000 INR٤٨٢٫٠٣٨٠٠ UAH
2000 INR٩٦٤٫٠٧٦٠٠ UAH
5000 INR٢٬٤١٠٫١٩٠٠٠ UAH
10000 INR٤٬٨٢٠٫٣٨٠٠٠ UAH
25000 INR١٢٬٠٥٠٫٩٥٠٠٠ UAH
50000 INR٢٤٬١٠١٫٩٠٠٠٠ UAH
100000 INR٤٨٬٢٠٣٫٨٠٠٠٠ UAH
1000000 INR٤٨٢٬٠٣٨٫٠٠٠٠٠ UAH
1000000000 INR٤٨٢٬٠٣٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبية الهندية
1 UAH٢٫٠٧٤٥٢ INR
5 UAH١٠٫٣٧٢٦٠ INR
10 UAH٢٠٫٧٤٥٢٠ INR
20 UAH٤١٫٤٩٠٤٠ INR
50 UAH١٠٣٫٧٢٦٠٠ INR
100 UAH٢٠٧٫٤٥٢٠٠ INR
250 UAH٥١٨٫٦٣٠٠٠ INR
500 UAH١٬٠٣٧٫٢٦٠٠٠ INR
1000 UAH٢٬٠٧٤٫٥٢٠٠٠ INR
2000 UAH٤٬١٤٩٫٠٤٠٠٠ INR
5000 UAH١٠٬٣٧٢٫٦٠٠٠٠ INR
10000 UAH٢٠٬٧٤٥٫٢٠٠٠٠ INR