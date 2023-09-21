دولار هونغ كونغ إلى هريفنا أوكرانية

تحويل HKD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
4675.78 uah

1.00000 HKD = 4.67578 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 13:33 UTC
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HKD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0647588.51981.436991.661210.9639518.3078
1GBP1.1526711.22735102.0381.656431.914891.1111221.1037
1USD0.93920.814764183.13671.34961.560180.9052517.1945
1INR0.01129690.009800290.012028410.01623350.01876650.01088870.206822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / هريفنيا الأوكرانية
100 HKD467.57800 UAH
200 HKD935.15600 UAH
300 HKD1402.73400 UAH
500 HKD2337.89000 UAH
1000 HKD4675.78000 UAH
2000 HKD9351.56000 UAH
2500 HKD11689.45000 UAH
3000 HKD14027.34000 UAH
4000 HKD18703.12000 UAH
5000 HKD23378.90000 UAH
10000 HKD46757.80000 UAH
20000 HKD93515.60000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار هونغ كونغ
1 UAH0.21387 HKD
5 UAH1.06934 HKD
10 UAH2.13868 HKD
20 UAH4.27736 HKD
50 UAH10.69340 HKD
100 UAH21.38680 HKD
250 UAH53.46700 HKD
500 UAH106.93400 HKD
1000 UAH213.86800 HKD
2000 UAH427.73600 HKD
5000 UAH1069.34000 HKD
10000 UAH2138.68000 HKD