دولار أسترالي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AUD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٣٬٤٨٨ uah

1.00000 AUD = 23.48800 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

AUD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 UAH
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / هريفنيا الأوكرانية
1 AUD23.48800 UAH
5 AUD117.44000 UAH
10 AUD234.88000 UAH
20 AUD469.76000 UAH
50 AUD1174.40000 UAH
100 AUD2348.80000 UAH
250 AUD5872.00000 UAH
500 AUD11744.00000 UAH
1000 AUD23488.00000 UAH
2000 AUD46976.00000 UAH
5000 AUD117440.00000 UAH
10000 AUD234880.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أسترالي
1 UAH0.04257 AUD
5 UAH0.21287 AUD
10 UAH0.42575 AUD
20 UAH0.85150 AUD
50 UAH2.12874 AUD
100 UAH4.25749 AUD
250 UAH10.64372 AUD
500 UAH21.28745 AUD
1000 UAH42.57490 AUD
2000 UAH85.14980 AUD
5000 UAH212.87450 AUD
10000 UAH425.74900 AUD