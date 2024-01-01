5 هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

تحويل UAH إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
0.20 aud

1.000 UAH = 0.03933 AUD

Mid-market exchange rate at 05:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٣١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠١١١٫٧٢٦١٫٩٣٣١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٨١٫٣٤٩١٫٥١٢٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٥
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أسترالي
1 UAH٠٫٠٣٩٣٣ AUD
5 UAH٠٫١٩٦٦٧ AUD
10 UAH٠٫٣٩٣٣٤ AUD
20 UAH٠٫٧٨٦٦٨ AUD
50 UAH١٫٩٦٦٦٩ AUD
100 UAH٣٫٩٣٣٣٩ AUD
250 UAH٩٫٨٣٣٤٨ AUD
500 UAH١٩٫٦٦٦٩٥ AUD
1000 UAH٣٩٫٣٣٣٩٠ AUD
2000 UAH٧٨٫٦٦٧٨٠ AUD
5000 UAH١٩٦٫٦٦٩٥٠ AUD
10000 UAH٣٩٣٫٣٣٩٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / هريفنيا الأوكرانية
1 AUD٢٥٫٤٢٣٤٠ UAH
5 AUD١٢٧٫١١٧٠٠ UAH
10 AUD٢٥٤٫٢٣٤٠٠ UAH
20 AUD٥٠٨٫٤٦٨٠٠ UAH
50 AUD١٬٢٧١٫١٧٠٠٠ UAH
100 AUD٢٬٥٤٢٫٣٤٠٠٠ UAH
250 AUD٦٬٣٥٥٫٨٥٠٠٠ UAH
500 AUD١٢٬٧١١٫٧٠٠٠٠ UAH
1000 AUD٢٥٬٤٢٣٫٤٠٠٠٠ UAH
2000 AUD٥٠٬٨٤٦٫٨٠٠٠٠ UAH
5000 AUD١٢٧٬١١٧٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 AUD٢٥٤٬٢٣٤٫٠٠٠٠٠ UAH