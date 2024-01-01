5 украинских гривен в австралийские доллары

Сконвертируйте UAH в AUD по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = A$0,03697 AUD

Среднерыночный курс в 01:56
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График изменения обменного курса UAH к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 UAH в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03710,0371
Низкий0,03610,0352
В среднем0,03670,0363
Изменение2.33%0.48%
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Соотношение 1 UAH к AUD

За последние 30 дней максимальный курс UAH к AUD составил 0,0371, а минимальный — 0,0361. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0367. Изменение курса UAH к AUD в процентном соотношении составило 2.33.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к AUD составил 0,0371, а минимальный — 0,0352. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0363. Изменение курса UAH к AUD в процентном соотношении составило 0.48.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3870,7741,3261,39117,6161,518
1 EUR1,072190,4670,831,4221,49118,8851,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,02311,7131,79722,7591,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Австралийский доллар
1 UAH0,03697 AUD
5 UAH0,18484 AUD
10 UAH0,36969 AUD
20 UAH0,73937 AUD
50 UAH1,84844 AUD
100 UAH3,69687 AUD
250 UAH9,24218 AUD
500 UAH18,48435 AUD
1000 UAH36,96870 AUD
2000 UAH73,93740 AUD
5000 UAH184,84350 AUD
10000 UAH369,68700 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Украинская гривна
1 AUD27,04990 UAH
5 AUD135,24950 UAH
10 AUD270,49900 UAH
20 AUD540,99800 UAH
50 AUD1 352,49500 UAH
100 AUD2 704,99000 UAH
250 AUD6 762,47500 UAH
500 AUD13 524,95000 UAH
1000 AUD27 049,90000 UAH
2000 AUD54 099,80000 UAH
5000 AUD135 249,50000 UAH
10000 AUD270 499,00000 UAH