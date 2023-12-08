ألف دولار أسترالي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AUD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٤٬١٥٦٫٧٠ uah

1.00000 AUD = 24.15670 UAH

Mid-market exchange rate at 08:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.858151.078889.94231.465441.632940.9434518.8382
1 GBP1.165311.2572104.8161.707781.902971.099421.9535
1 USD0.926950.795418183.37251.35841.513660.8744517.4622
1 INR0.01111820.009540540.011994410.01629310.01815540.01048850.209448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / هريفنيا الأوكرانية
1 AUD24.15670 UAH
5 AUD120.78350 UAH
10 AUD241.56700 UAH
20 AUD483.13400 UAH
50 AUD1207.83500 UAH
100 AUD2415.67000 UAH
250 AUD6039.17500 UAH
500 AUD12078.35000 UAH
1000 AUD24156.70000 UAH
2000 AUD48313.40000 UAH
5000 AUD120783.50000 UAH
10000 AUD241567.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار أسترالي
1 UAH0.04140 AUD
5 UAH0.20698 AUD
10 UAH0.41396 AUD
20 UAH0.82793 AUD
50 UAH2.06982 AUD
100 UAH4.13964 AUD
250 UAH10.34910 AUD
500 UAH20.69820 AUD
1000 UAH41.39640 AUD
2000 UAH82.79280 AUD
5000 UAH206.98200 AUD
10000 UAH413.96400 AUD