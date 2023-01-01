روبية إندونيسية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل IDR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٣٧٨٫٤٥ uah

1.00000 IDR = 0.00238 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 7:53 UTC
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IDR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / هريفنيا الأوكرانية
1 IDR0.00238 UAH
5 IDR0.01189 UAH
10 IDR0.02378 UAH
20 IDR0.04757 UAH
50 IDR0.11892 UAH
100 IDR0.23784 UAH
250 IDR0.59461 UAH
500 IDR1.18922 UAH
1000 IDR2.37845 UAH
2000 IDR4.75690 UAH
5000 IDR11.89225 UAH
10000 IDR23.78450 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبية الإندونيسية
1 UAH420.44300 IDR
5 UAH2102.21500 IDR
10 UAH4204.43000 IDR
20 UAH8408.86000 IDR
50 UAH21022.15000 IDR
100 UAH42044.30000 IDR
250 UAH105110.75000 IDR
500 UAH210221.50000 IDR
1000 UAH420443.00000 IDR
2000 UAH840886.00000 IDR
5000 UAH2102215.00000 IDR
10000 UAH4204430.00000 IDR