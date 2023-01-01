روبية هندية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل INR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٬٤٠٩٫٨٤ uah

1.00000 INR = 0.44098 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063288.16591.433671.655690.957418.2095
1GBP1.1578111.23105102.0851.660011.917081.1084921.0843
1USD0.940550.812315182.9251.348451.557270.900417.1271
1INR0.01134230.009795780.012059110.01626110.01877920.0108580.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / هريفنيا الأوكرانية
1 INR0.44098 UAH
5 INR2.20492 UAH
10 INR4.40984 UAH
20 INR8.81968 UAH
50 INR22.04920 UAH
100 INR44.09840 UAH
250 INR110.24600 UAH
500 INR220.49200 UAH
1000 INR440.98400 UAH
2000 INR881.96800 UAH
5000 INR2204.92000 UAH
10000 INR4409.84000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبية الهندية
1 UAH2.26766 INR
5 UAH11.33830 INR
10 UAH22.67660 INR
20 UAH45.35320 INR
50 UAH113.38300 INR
100 UAH226.76600 INR
250 UAH566.91500 INR
500 UAH1133.83000 INR
1000 UAH2267.66000 INR
2000 UAH4535.32000 INR
5000 UAH11338.30000 INR
10000 UAH22676.60000 INR