ريال برازيلي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BRL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
7493.26 uah

1.00000 BRL = 7.49326 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064188.47351.435791.659540.9576518.2132
1GBP1.1575411.2317102.4081.661931.920931.1085221.0819
1USD0.939750.811886183.1441.34931.559580.8999517.1161
1INR0.01130280.009764820.012027310.01622850.01875750.0108240.205861

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / هريفنيا الأوكرانية
1 BRL7.49326 UAH
5 BRL37.46630 UAH
10 BRL74.93260 UAH
20 BRL149.86520 UAH
50 BRL374.66300 UAH
100 BRL749.32600 UAH
250 BRL1873.31500 UAH
500 BRL3746.63000 UAH
1000 BRL7493.26000 UAH
2000 BRL14986.52000 UAH
5000 BRL37466.30000 UAH
10000 BRL74932.60000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال البرازيلي
1 UAH0.13345 BRL
5 UAH0.66726 BRL
10 UAH1.33453 BRL
20 UAH2.66906 BRL
50 UAH6.67265 BRL
100 UAH13.34530 BRL
250 UAH33.36325 BRL
500 UAH66.72650 BRL
1000 UAH133.45300 BRL
2000 UAH266.90600 BRL
5000 UAH667.26500 BRL
10000 UAH1334.53000 BRL