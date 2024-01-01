5 هريفنا أوكرانية إلى ريال برازيلي

تحويل UAH إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

5 uah
0.65 brl

1.000 UAH = 0.1293 BRL

Mid-market exchange rate at 06:04
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٧١٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٨٫٦٦٢١٫٥١١
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٦٢٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٣٩٣١٫٦٥١
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٢١1١٫٧٠٥١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٥١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال البرازيلي
1 UAH٠٫١٢٩٣٣ BRL
5 UAH٠٫٦٤٦٦٣ BRL
10 UAH١٫٢٩٣٢٦ BRL
20 UAH٢٫٥٨٦٥٢ BRL
50 UAH٦٫٤٦٦٣٠ BRL
100 UAH١٢٫٩٣٢٦٠ BRL
250 UAH٣٢٫٣٣١٥٠ BRL
500 UAH٦٤٫٦٦٣٠٠ BRL
1000 UAH١٢٩٫٣٢٦٠٠ BRL
2000 UAH٢٥٨٫٦٥٢٠٠ BRL
5000 UAH٦٤٦٫٦٣٠٠٠ BRL
10000 UAH١٬٢٩٣٫٢٦٠٠٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / هريفنيا الأوكرانية
1 BRL٧٫٧٣٢٣٩ UAH
5 BRL٣٨٫٦٦١٩٥ UAH
10 BRL٧٧٫٣٢٣٩٠ UAH
20 BRL١٥٤٫٦٤٧٨٠ UAH
50 BRL٣٨٦٫٦١٩٥٠ UAH
100 BRL٧٧٣٫٢٣٩٠٠ UAH
250 BRL١٬٩٣٣٫٠٩٧٥٠ UAH
500 BRL٣٬٨٦٦٫١٩٥٠٠ UAH
1000 BRL٧٬٧٣٢٫٣٩٠٠٠ UAH
2000 BRL١٥٬٤٦٤٫٧٨٠٠٠ UAH
5000 BRL٣٨٬٦٦١٫٩٥٠٠٠ UAH
10000 BRL٧٧٬٣٢٣٫٩٠٠٠٠ UAH