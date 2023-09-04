500 ريال برازيلي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BRL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

500 brl
3695.44 uah

1.00000 BRL = 7.39088 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.078589.17361.465411.667310.953918.4012
1GBP1.1683611.26005104.1851.712091.947981.114521.4987
1USD0.92720.793619182.6831.358751.545950.884517.0618
1INR0.01121410.009598340.012094410.01643320.01869740.01069750.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / هريفنيا الأوكرانية
1 BRL7.39088 UAH
5 BRL36.95440 UAH
10 BRL73.90880 UAH
20 BRL147.81760 UAH
50 BRL369.54400 UAH
100 BRL739.08800 UAH
250 BRL1847.72000 UAH
500 BRL3695.44000 UAH
1000 BRL7390.88000 UAH
2000 BRL14781.76000 UAH
5000 BRL36954.40000 UAH
10000 BRL73908.80000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الريال البرازيلي
1 UAH0.13530 BRL
5 UAH0.67651 BRL
10 UAH1.35302 BRL
20 UAH2.70604 BRL
50 UAH6.76510 BRL
100 UAH13.53020 BRL
250 UAH33.82550 BRL
500 UAH67.65100 BRL
1000 UAH135.30200 BRL
2000 UAH270.60400 BRL
5000 UAH676.51000 BRL
10000 UAH1353.02000 BRL