ين ياباني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل JPY إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
2478.30 uah

1.00000 JPY = 0.24783 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 16:38 UTC
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JPY إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066188.62971.437211.661240.963618.3214
1GBP1.1536711.2299102.2471.658031.916481.1116821.1363
1USD0.9380.813074183.13451.34811.558240.9038517.1854
1INR0.01128290.009780230.012028710.01621590.01874360.01087210.206718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / هريفنيا الأوكرانية
100 JPY24.78300 UAH
1000 JPY247.83000 UAH
1500 JPY371.74500 UAH
2000 JPY495.66000 UAH
3000 JPY743.49000 UAH
5000 JPY1239.15000 UAH
5400 JPY1338.28200 UAH
10000 JPY2478.30000 UAH
15000 JPY3717.45000 UAH
20000 JPY4956.60000 UAH
25000 JPY6195.75000 UAH
30000 JPY7434.90000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / ين ياباني
1 UAH4.03502 JPY
5 UAH20.17510 JPY
10 UAH40.35020 JPY
20 UAH80.70040 JPY
50 UAH201.75100 JPY
100 UAH403.50200 JPY
250 UAH1008.75500 JPY
500 UAH2017.51000 JPY
1000 UAH4035.02000 JPY
2000 UAH8070.04000 JPY
5000 UAH20175.10000 JPY
10000 UAH40350.20000 JPY