دولار كندي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CAD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٢٧٬١٤٣٫١٠ uah

1.00000 CAD = 27.14310 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 0:12 UTC
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CAD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434551.653540.95818.1973
1GBP1.1576811.23265102.2181.660691.91421.1090521.0659
1USD0.939150.81126182.9251.347251.552920.8995517.0899
1INR0.01132520.009783060.012059110.01624660.01872670.01084780.206089

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / هريفنيا الأوكرانية
1 CAD27.14310 UAH
5 CAD135.71550 UAH
10 CAD271.43100 UAH
20 CAD542.86200 UAH
50 CAD1357.15500 UAH
100 CAD2714.31000 UAH
250 CAD6785.77500 UAH
500 CAD13571.55000 UAH
1000 CAD27143.10000 UAH
2000 CAD54286.20000 UAH
5000 CAD135715.50000 UAH
10000 CAD271431.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار كندي
1 UAH0.03684 CAD
5 UAH0.18421 CAD
10 UAH0.36842 CAD
20 UAH0.73683 CAD
50 UAH1.84208 CAD
100 UAH3.68417 CAD
250 UAH9.21042 CAD
500 UAH18.42085 CAD
1000 UAH36.84170 CAD
2000 UAH73.68340 CAD
5000 UAH184.20850 CAD
10000 UAH368.41700 CAD