شيكل إسرائيلي جديد إلى هريفنا أوكرانية

تحويل ILS إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٬٥٨٥٫٨٦ uah

1.00000 ILS = 9.58586 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / هريفنيا الأوكرانية
1 ILS9.58586 UAH
5 ILS47.92930 UAH
10 ILS95.85860 UAH
20 ILS191.71720 UAH
50 ILS479.29300 UAH
100 ILS958.58600 UAH
250 ILS2396.46500 UAH
500 ILS4792.93000 UAH
1000 ILS9585.86000 UAH
2000 ILS19171.72000 UAH
5000 ILS47929.30000 UAH
10000 ILS95858.60000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Israeli New Sheqel
1 UAH0.10432 ILS
5 UAH0.52160 ILS
10 UAH1.04320 ILS
20 UAH2.08640 ILS
50 UAH5.21600 ILS
100 UAH10.43200 ILS
250 UAH26.08000 ILS
500 UAH52.16000 ILS
1000 UAH104.32000 ILS
2000 UAH208.64000 ILS
5000 UAH521.60000 ILS
10000 UAH1043.20000 ILS