يوان صيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CNY إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
5007.20 uah

1.00000 CNY = 5.00720 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / هريفنيا الأوكرانية
1 CNY5.00720 UAH
5 CNY25.03600 UAH
10 CNY50.07200 UAH
20 CNY100.14400 UAH
50 CNY250.36000 UAH
100 CNY500.72000 UAH
250 CNY1251.80000 UAH
500 CNY2503.60000 UAH
1000 CNY5007.20000 UAH
2000 CNY10014.40000 UAH
5000 CNY25036.00000 UAH
10000 CNY50072.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Chinese Yuan RMB
1 UAH0.19971 CNY
5 UAH0.99856 CNY
10 UAH1.99712 CNY
20 UAH3.99424 CNY
50 UAH9.98560 CNY
100 UAH19.97120 CNY
250 UAH49.92800 CNY
500 UAH99.85600 CNY
1000 UAH199.71200 CNY
2000 UAH399.42400 CNY
5000 UAH998.56000 CNY
10000 UAH1997.12000 CNY