20 هريفنا أوكرانية إلى يوان صيني

تحويل UAH إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

20 uah
3.74 cny

1.000 UAH = 0.1870 CNY

Mid-market exchange rate at 06:14
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٨٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٨٫٦٦٥١٫٥١١
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٨١٠٫٨٥٤١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٣٩٨١٫٦٥١
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١١٠٦٫٠٣٩1١٫٧٠٤١٫٧٢٦٢٣٫٨٧٩١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Chinese Yuan RMB
1 UAH٠٫١٨٧٠٤ CNY
5 UAH٠٫٩٣٥١٨ CNY
10 UAH١٫٨٧٠٣٥ CNY
20 UAH٣٫٧٤٠٧٠ CNY
50 UAH٩٫٣٥١٧٥ CNY
100 UAH١٨٫٧٠٣٥٠ CNY
250 UAH٤٦٫٧٥٨٧٥ CNY
500 UAH٩٣٫٥١٧٥٠ CNY
1000 UAH١٨٧٫٠٣٥٠٠ CNY
2000 UAH٣٧٤٫٠٧٠٠٠ CNY
5000 UAH٩٣٥٫١٧٥٠٠ CNY
10000 UAH١٬٨٧٠٫٣٥٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / هريفنيا الأوكرانية
1 CNY٥٫٣٤٦٦٠ UAH
5 CNY٢٦٫٧٣٣٠٠ UAH
10 CNY٥٣٫٤٦٦٠٠ UAH
20 CNY١٠٦٫٩٣٢٠٠ UAH
50 CNY٢٦٧٫٣٣٠٠٠ UAH
100 CNY٥٣٤٫٦٦٠٠٠ UAH
250 CNY١٬٣٣٦٫٦٥٠٠٠ UAH
500 CNY٢٬٦٧٣٫٣٠٠٠٠ UAH
1000 CNY٥٬٣٤٦٫٦٠٠٠٠ UAH
2000 CNY١٠٬٦٩٣٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 CNY٢٦٬٧٣٣٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 CNY٥٣٬٤٦٦٫٠٠٠٠٠ UAH