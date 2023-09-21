فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CHF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٤٠٬٦٣٦٫٣٠ uah

1.00000 CHF = 40.63630 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 2:21 UTC
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CHF إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063788.20731.434821.657890.957218.2194
1GBP1.1582111.23195102.1591.661781.920121.1086421.1012
1USD0.94010.811721182.9251.34891.55860.899917.1283
1INR0.01133690.009788620.012059110.01626650.01879530.0108520.206552

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / هريفنيا الأوكرانية
1 CHF40.63630 UAH
5 CHF203.18150 UAH
10 CHF406.36300 UAH
20 CHF812.72600 UAH
50 CHF2031.81500 UAH
100 CHF4063.63000 UAH
250 CHF10159.07500 UAH
500 CHF20318.15000 UAH
1000 CHF40636.30000 UAH
2000 CHF81272.60000 UAH
5000 CHF203181.50000 UAH
10000 CHF406363.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الفرنك السويسري
1 UAH0.02461 CHF
5 UAH0.12304 CHF
10 UAH0.24608 CHF
20 UAH0.49217 CHF
50 UAH1.23042 CHF
100 UAH2.46085 CHF
250 UAH6.15212 CHF
500 UAH12.30425 CHF
1000 UAH24.60850 CHF
2000 UAH49.21700 CHF
5000 UAH123.04250 CHF
10000 UAH246.08500 CHF