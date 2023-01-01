ألف فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CHF إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
41788.60 uah

1.00000 CHF = 41.78860 UAH

Mid-market exchange rate at 12:02
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.857151.078389.91671.464921.63280.943418.7654
1 GBP1.1666611.258104.9011.709061.904911.1006221.8927
1 USD0.927350.794913183.38751.358551.514230.87517.4028
1 INR0.01112140.009532750.011992210.0162920.0181590.01049320.208698

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / هريفنيا الأوكرانية
1 CHF41.78860 UAH
5 CHF208.94300 UAH
10 CHF417.88600 UAH
20 CHF835.77200 UAH
50 CHF2089.43000 UAH
100 CHF4178.86000 UAH
250 CHF10447.15000 UAH
500 CHF20894.30000 UAH
1000 CHF41788.60000 UAH
2000 CHF83577.20000 UAH
5000 CHF208943.00000 UAH
10000 CHF417886.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الفرنك السويسري
1 UAH0.02393 CHF
5 UAH0.11965 CHF
10 UAH0.23930 CHF
20 UAH0.47860 CHF
50 UAH1.19650 CHF
100 UAH2.39300 CHF
250 UAH5.98250 CHF
500 UAH11.96500 CHF
1000 UAH23.93000 CHF
2000 UAH47.86000 CHF
5000 UAH119.65000 CHF
10000 UAH239.30000 CHF