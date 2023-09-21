الجمهورية التشيكية كوروناس إلى هريفنا أوكرانية

تحويل CZK إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

10000 czk
15952.30 uah

1.00000 CZK = 1.59523 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 9:11 UTC
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CZK إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.066188.63931.438811.664480.9674518.2389
1GBP1.1540711.2304102.31.660551.9211.116521.0498
1USD0.9380.812744183.14351.34961.561280.9073517.1081
1INR0.01128170.009775190.012027410.01623220.01877810.01091310.205766

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / هريفنيا الأوكرانية
1 CZK1.59523 UAH
5 CZK7.97615 UAH
10 CZK15.95230 UAH
20 CZK31.90460 UAH
50 CZK79.76150 UAH
100 CZK159.52300 UAH
250 CZK398.80750 UAH
500 CZK797.61500 UAH
1000 CZK1595.23000 UAH
2000 CZK3190.46000 UAH
5000 CZK7976.15000 UAH
10000 CZK15952.30000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 UAH0.62687 CZK
5 UAH3.13435 CZK
10 UAH6.26869 CZK
20 UAH12.53738 CZK
50 UAH31.34345 CZK
100 UAH62.68690 CZK
250 UAH156.71725 CZK
500 UAH313.43450 CZK
1000 UAH626.86900 CZK
2000 UAH1253.73800 CZK
5000 UAH3134.34500 CZK
10000 UAH6268.69000 CZK