10 هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل UAH إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

10 uah
6.02 czk

1.000 UAH = 0.6025 CZK

Mid-market exchange rate at 06:18
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٩٢١٫٤٧٥١٫٦٥١٠٫٩٥٩١٨٫٣٥١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٥٦١٫٧٢٦١٫٩٣٣١٫١٢٣٢١٫٤٨٤
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٩٥١٫٣٤٩١٫٥١١٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 UAH٠٫٦٠٢٤٥ CZK
5 UAH٣٫٠١٢٢٧ CZK
10 UAH٦٫٠٢٤٥٤ CZK
20 UAH١٢٫٠٤٩٠٨ CZK
50 UAH٣٠٫١٢٢٧٠ CZK
100 UAH٦٠٫٢٤٥٤٠ CZK
250 UAH١٥٠٫٦١٣٥٠ CZK
500 UAH٣٠١٫٢٢٧٠٠ CZK
1000 UAH٦٠٢٫٤٥٤٠٠ CZK
2000 UAH١٬٢٠٤٫٩٠٨٠٠ CZK
5000 UAH٣٬٠١٢٫٢٧٠٠٠ CZK
10000 UAH٦٬٠٢٤٫٥٤٠٠٠ CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / هريفنيا الأوكرانية
1 CZK١٫٦٥٩٨٨ UAH
5 CZK٨٫٢٩٩٤٠ UAH
10 CZK١٦٫٥٩٨٨٠ UAH
20 CZK٣٣٫١٩٧٦٠ UAH
50 CZK٨٢٫٩٩٤٠٠ UAH
100 CZK١٦٥٫٩٨٨٠٠ UAH
250 CZK٤١٤٫٩٧٠٠٠ UAH
500 CZK٨٢٩٫٩٤٠٠٠ UAH
1000 CZK١٬٦٥٩٫٨٨٠٠٠ UAH
2000 CZK٣٬٣١٩٫٧٦٠٠٠ UAH
5000 CZK٨٬٢٩٩٫٤٠٠٠٠ UAH
10000 CZK١٦٬٥٩٨٫٨٠٠٠٠ UAH