هريفنا أوكرانية إلى جنيه إسترليني

تحويل UAH إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
18.41 gbp

₴1.000 UAH = £0.01841 GBP

Mid-market exchange rate at 03:38
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UAH إلى GBP مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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GBP

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9480.7551.3031.34517.7551.471
1 EUR1.116193.7190.8431.4541.50219.8221.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2120.018
1 GBP1.3251.186111.19311.7261.78223.5181.949

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / جنيه استرليني
1 UAH٠٫٠١٨٤١ GBP
5 UAH٠٫٠٩٢٠٧ GBP
10 UAH٠٫١٨٤١٤ GBP
20 UAH٠٫٣٦٨٢٨ GBP
50 UAH٠٫٩٢٠٧٠ GBP
100 UAH١٫٨٤١٤٠ GBP
250 UAH٤٫٦٠٣٥٠ GBP
500 UAH٩٫٢٠٧٠٠ GBP
1000 UAH١٨٫٤١٤٠٠ GBP
2000 UAH٣٦٫٨٢٨٠٠ GBP
5000 UAH٩٢٫٠٧٠٠٠ GBP
10000 UAH١٨٤٫١٤٠٠٠ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / هريفنيا الأوكرانية
1 GBP٥٤٫٣٠٦٦٠ UAH
5 GBP٢٧١٫٥٣٣٠٠ UAH
10 GBP٥٤٣٫٠٦٦٠٠ UAH
20 GBP١٬٠٨٦٫١٣٢٠٠ UAH
50 GBP٢٬٧١٥٫٣٣٠٠٠ UAH
100 GBP٥٬٤٣٠٫٦٦٠٠٠ UAH
250 GBP١٣٬٥٧٦٫٦٥٠٠٠ UAH
500 GBP٢٧٬١٥٣٫٣٠٠٠٠ UAH
1000 GBP٥٤٬٣٠٦٫٦٠٠٠٠ UAH
2000 GBP١٠٨٬٦١٣٫٢٠٠٠٠ UAH
5000 GBP٢٧١٬٥٣٣٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 GBP٥٤٣٬٠٦٦٫٠٠٠٠٠ UAH